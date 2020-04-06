مركز لينكولن بنيويورك يحول ساحته إلى متنزه للفعاليات الآمنة

تحصل نيويورك على متنزه جديد من نوعه، مخصص للفعاليات الآمنة التي تقام في الأماكن المفتوحة، في وقت مازالت فيه الكثير من المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وغيرها مغلقة في الكثير من المدن حول العالم جراء الجائحة.

وسوف تحصل النافورة الموجودة في الساحة، الواقعة أمام مركز لينكولن الشهير، على عشب صناعي يربط أوبرا متروبوليتان ونيويورك سيتي باليه وقاعة العروض الخاصة بأوركسترا نيويورك الفيلهارموني.

والمتنزه الجديد مخصص لاستضافة الفعاليات في الهواء الطلق وسوف يتسن للزوار بين مايو وسبتمبر استعارة الكتب من هناك أو الجلوس لتناول الوجبات الخفيفة أو المشروبات.

وقالت الفنانة ميمي لين، التي صممت هذه التركيبة: "أردت إقامة مكان يمكن الاستلقاء فيه على منحدر عشبي وقراءة كتاب طوال فترة ما بعد الظهر. واحتساء كوب من القهوة والجلوس تحت أشعة الشمس. وإحضار أطفالك واللعب على العشب. أو مقابلة زملاء العمل لتناول وجبة خفيفة". وصممت لين المكان الجديد لصالح مركز لينكولن.