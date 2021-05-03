ميناء دمياط يتعامل مع 26 سفينة متنوعة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 30976 طن، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31426 طن، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 644 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية و الأردن، و انجلترا و سلوفينيا و كرواتيا و سريلانكا و اليونان و الهند.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 83 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الترانزيت 1694 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 163894 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94778 طنا، وغادر قطار بحمولة إجمالية 1328 طن قمح، متجه إلى صوامع طنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2556 شاحنة.