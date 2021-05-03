أنباء عن استبعاد الدنمارك لقاح جونسون من برنامجها للتلقيح

أفادت تقارير إخبارية محلية بأن الدنمارك لن تستخدم اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" في برنامجها للتطعيم، وذلك بعد أن رأت السلطات الصحية في البلاد أن احتمالات تسبب اللقاح في الإصابة بجلطات الدم غير مقبولة.

ويأتي القرار بعد أقل من شهر من تخلي الدنمارك عن اللقاح الذي تنتجه أسترازينيكا لأسباب مماثلة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الدنمارك كانت قد طلبت نحو سبعة ملايين جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، أي أكثر من أي منتِج آخر.

وأشارت وكالة أنباء ريتزاو الدنماركية إلى أن زيادة الطلب على هذا اللقاح كانت نظرًا لأن هناك حاجة إلى جرعة واحدة فقط منه على عكس كل اللقاحات الأخرى.

ويعني قرار إسقاط هذا اللقاح من برنامج التطعيم الخاص بالدنمارك أنه سيكون من المستبعد أن تحقق الحكومة هدفها بتلقيح السكان البالغين بالبلاد بحلول مطلع أغسطس.

وأشار مدير هيئة الصحة الدنماركية، سورين بروستروم، إلى أن عدم استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون سيعني أن الشباب الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا سينتظرون لفترة أطول للحصول على التطعيم.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، رفعت الشهر الماضي تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون بعد "مراجعة سلامة شاملة" أثارتها تقارير عن جلطات خطيرة.