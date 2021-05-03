 إيران تسجل 391 حالة وفاة و20732 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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إيران تسجل 391 حالة وفاة و20732 إصابة جديدة بكورونا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 3:22 م

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 391 حالة وفاة و 20732 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 555 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 72875.

وذكرت أن 5461 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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