سمية الخشاب: «موسى» من أحلى المسلسلات خلال مشواري الفنّي

أبدت الفنانة سمية الخشاب، سعادتها بالمشاركة في بطولة مسلسل "موسى"، مع الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أن هناك ملحمة تمثيلية بينها وبين الفنان سيد رجب، قائلة :"أنا عملت له ألف حساب، وأنا أقف أمامه، لأنه غول تمثيل ويجب أن أكون على نفس القدر، والحمد لله إن ربنا كرمنا جميعًا".

وأكدت "سمية" خلال مداخلة هاتفية مع كابتن "أحمد شوبير" في برنامج "الوش التاني"، على أن مسلسل "موسى" من أحلى المسلسلات التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لا تسعى للظهور كل عام، وتفضل أن تختار ورق محترم ودور جيد يليق بحجم الجمهور.

وأضافت الخشاب إن الجمهور على السوشيال ميديا هم سبب عودتها مرة آخرى للفن بسبب تشجيعهم لها ومطالبتها طوال الوقت على العودة مجددًا لعالم الفن، مشيرة إلى أن الحلقات القادمة من مسلسل "موسى" تحمل الكثير من المفاجأت قائلة :"نار نار،، مفاجآت من العيار الثقيل".

وتجسّد الخشاب دور "حلاوتهم" شقيقة المعلم "وهبة" ويجسد دوره الفنان سيد رجب، وتقع في غرام "موسى"، والذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، وتكشف الحلقات القادمة عن الكثير من الأحداث بالمسلسل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، هبة مجدي، عبير صبري، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، تارا عماد، مفيد عاشور، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.