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فيديو.. ما حكم العمل كمصور؟ الإفتاء تجيب

هديل هلال
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:09 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:09 م

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إلى الدار مفاده: «ما حكم العمل كمصور»، قائلًا إن «الأصل في التصوير الفوتوغرافي الجواز».

 

وأضاف خلال مقطع فيديو بثته «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، اليوم الاثنين، أن الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية، ألف كتابًا بعنوان «الجواب الشافي في حل التصوير الفوتوغرافي» للحديث عن جواز التصوير الفوتوغرافي.

 

وأوضح أن التصوير الفوتوغرافي ليس المنهي عنه في الأحاديث الشريفة «لعن الله المصورين»، منوهًا إلى أن التصور غير جائز إذا كان موضوعه محرمًا كتصوير ما لا يرضي الله.


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