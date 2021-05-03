مقتل ضابط شرطة على المعاش وسرقة شقته بالساحل في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة ضابط بالمعاش مقتول داخل شقته بمنطقة الساحل وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمتيه، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الساحل بتحرير سكان أحد العقارات بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم فتح باب الشقة وعثر على جثة رجل في العقد السابع من عمره ملقى على وجهه في الصالة.

وتبين أنه ضابط بالمعاش، والفحص تبين أن دخول الشقة كان بطريقة مشروعة، لعدم وجود آثار عنف على الباب، وتبين اختفاء مبلغ مالي، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمتية وانهن استعانتا بشخصين آخرين وتم ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.