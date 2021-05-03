محافظ المنيا يتابع الحالة العامة بالأماكن العامة والحدائق والميادين

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية، للمرور على الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والميادين، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتكليفات وزارة التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تجمعات المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ، خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والعميد أسامة غريب مدير إدارة مرور المنيا، حيث شملت الجولة المرور على الحديقة الدولية، منطقة كورنيش النيل، ميدان بالاس، ميدان الساعة، ومنطقة شارع مصر.

وتابع المحافظ، مدى التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة بعدم النزول للأماكن العامة والمتنزهات والميادين خلال أعياد شم النسيم، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ المنيا، بالتزام المواطنين واتباعهم للتعليمات، مؤكدًا أنه دليل على وعي المواطنين وتقديرهم للظروف الحالية التي تمر بها البلاد في ظل ظهور تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

وكان محافظ المنيا، وجه باستمرار غلق كورنيش النيل، بالإضافة لإغلاق الحديقة الدولية بشرق النيل، ومنطقة شارع مصر بكورنيش النيل، وجميع المتنزهات والحدائق بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.