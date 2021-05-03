طرح البرومو الدعائي لفيلم «ديدو»

حقق الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم "ديدو" تفاعلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا عقب طرحه بساعات؛ حيث يستعد صناعه طرحه في عيد الفطر المقبل.

وتضمن الإعلان عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين بعد الانتهاء من تصوير العمل.

فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.