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الولايات المتحدة تسعى إلى وصول موسع للقاحات فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 12:17 ص

قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إن المحادثات التي ستبدأ هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية حول توسيع الوصول إلى اللقاحات ستركز على كيفية "توزيعها على نطاق واسع وترخيصها ومشاركتها على نطاق أوسع".

جاء هذا التصريح مع تراجع حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 45236 حالة، وهو أقل عدد يتم تسجيله في الولايات المتحدة في يوم من أيام السبت منذ أواخر سبتمبر.

وفي الهند، كلفت أزمة كوفيد-19 المتفاقمة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خسارة انتخابات مهمة، حيث خسر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في انتخابات ولاية البنغال الغربية. وتعرض مودي لانتقادات على نطاق واسع لاستمراره في تنظيم اجتماعات حاشدة في الولاية مع تزايد الإصابات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وسجلت الوفيات اليومية في الهند رقما قياسيا بلغ 3689 اليوم الأحد، في حين تباطأ عدد حالات الإصابات بشكل طفيف بعد أن أصبحت الهند أول دولة تتجاوز عتبة 400 ألف حالة إصابة في يوم واحد. وتعهد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بإرسال ألف جهاز تنفس اصطناعي إلى الهند.

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