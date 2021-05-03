الأناضول: تطبيع العلاقات التركية المصرية قد يخلق آفاق اقتصاد جديدة



أكدت وكالة "الأناضول" التركية أن تطبيع العلاقات التركية المصرية قد يخلق آفاق اقتصاد جديدة.



ولفتت في تحليل نشرته اليوم الاثنين إلى أن جهود التطبيع التي بدأت بخطوات اتخذها الجانبان مؤخرا، وعكست في الواقع وجود إرادة سياسية في هذا الاتجاه، ستكتسب طابعا رسميا مع زيارة سيجريها وفد من وزارة الخارجية التركية إلى القاهرة الشهر الجاري.



وأقرت بأن العلاقات التركية المصرية شهدت تراجعا ملحوظا بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو من عام 2013، وأن التوتر بين البلدين في المجال السياسي كان له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية.



وقالت إنه "رغم وجود مشاكل مثل الحواجز الجمركية واللوائح البيروقراطية، والإجراءات الطويلة للحصول على تأشيرة دخول بين تركيا ومصر في السنوات السبع الماضية، فإن عجلة العلاقات الاقتصادية لم تتوقف عن الدوران بين البلدين، بل على النقيض من ذلك، ظلت مصر أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في شمال أفريقيا".



وبحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيين، بلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر 21.9 مليار دولار بين عامي 2014-2020، بينما بلغت الواردات من مصر 1ر12 مليار دولار في نفس الفترة.



وأشارت الأناضول إلى أن "مصر اليوم تعد واحدة من أكثر الاقتصادات أهمية في المنطقة، ويتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وتمر منها طرق التجارة الاستراتيجية في الشرق الأوسط، فضلًا عن الفرص التي تحتويها البلاد في مجالات استثمارات الطاقة والسياحة".



وأضافت: "لطالما حرصت تركيا على إقامة علاقات اقتصادية وثيقة مع مصر، التي أصبحت واحدة من أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقدرتها على استخدام إمكاناتها الجغرافية وشراكاتها الاقتصادية".