فنزويلا تسجل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم /الإثنين/، ألفًا و202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 198 ألفاً و865 حالة، تعافى منها ما يزيد عن 180 ألف حالة، ويبلغ عدد الحالات النشطة 15 ألفاً و191 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات ألفين و155 حالة بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو،اليوم الاثنين، عن تسلم البلاد الدفعة الخامسة من لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك v" .

وقال مادورو، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم " إن اللقاحات تستمر في الوصول من جميع أنحاء العالم، ونأمل أن يكون الوضع في شهر مايو قد تحسن أكثر".

وكان وزير الصحة، كارلوس ألفارادو، قال إن بلاده تلقت في فبراير اللقاح الروسي، وأثناء استخدام اللقاح في البلاد لم يتم تسجيل أي آثار جانبية، ويحظى العقار بثقة السكان.