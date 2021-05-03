شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، مساء أمس الأحد، بحملة مكبرة لمتابعة صلاحية الأسماك المملحة والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق.

وأسفرت الحملة والتي تمت بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري، عن ضبط ٣٠٠ كيلو أسماك مملحة "سردين وفسيخ" غير صالحة للاستخدام الأدمي، وكذلك تحرير ٥ محاضر متنوعة لمحلات بيع الأسماك المملحة ومحلات جزارة.

حيث قامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحلات بمناطق "الشارع الكبير، وشارع لواء الإسلام"، حيث تم مراجعة صلاحية السلع الغذائية المعروضة خاصة الأسماك المملحة، والتأكد من عدم وجود تلاعب بالأسعار.