قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، وذلك تزامنا مع أعياد شم النسيم.
وشدد محافظ المنيا، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الأغذية"، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.
وأوضح أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 186 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت عن تحرير 99 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة.
ونوه بضبط 6 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.
وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى أنه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.