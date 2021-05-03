إلغاء 2600 رحلة جوية في الصين بسبب سوء الأحوال الجوية

تسببت موجة من الطقس السيء التي تجتاح وسط وجنوب شرق وجنوب غرب الصين في إلغاء أكثر من 2600 رحلة في جميع أنحاء الصين اليوم الإثنين، وذلك في ثالث أيام عطلة عيد العمال التي تستمر خمسة أيام في البلاد.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم، أنه تم إلغاء 2613 رحلة حتى حوالي الساعة 7 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، ما تسبب في اضطرابات خطيرة للمسافرين جوا في عدة مطارات رئيسية بينها مطار داشينغ الدولي في بكين ومطار العاصمة بكين الدولي.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية أصدر تحذيرا من حدوث عاصفة ممطرة في وسط وجنوب شرق وجنوب غرب الصين اليوم، وسط توقعات بحدوث عواصف رملية في عدة مناطق في الشمال الغربي.