حالات الإصابة بفيروس كورونا في كاليفورنيا تواصل «الهبوط كالصخرة»

حتى في الوقت الذي تواجه فيه ولايتا أوريجون وواشنطن الأمريكيتان طفرات جديدة في فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، ساد تفاؤل متزايد بأن كاليفورنيا لا تزال في وضع التعافي مع استمرار انخفاض حالات الفيروس الفتاك بشكل كبير إلى جانب الوفيات ذات الصلة.

وقالت صحيفة لوس أنجليس تايمز إن كاليفورنيا واصلت أداءها بشكل أفضل من أي ولاية أمريكية أخرى، مع أدنى معدل لحالات الفيروس المميت للفرد في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن معدل الإصابات في ولاية تكساس بلغ ضعف معدل كاليفورنيا; وفي نيويورك بلغ أربعة أضعاف وفي فلوريدا بلغ نحو ستة أضعاف معدل ولاية كاليفورنيا. ولا يزال المعدل في ولاية ميتشيجان هو الأعلى على مستوى البلاد، حيث بلغ 299 حالة لكل 100 ألف مقيم، أي نحو عشرة أضعاف معدل كاليفورنيا الذي بلغ 29 حالة لكل 100 ألف مقيم.

وقال الدكتور جورج روثرفورد، عالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا، "في كاليفورنيا، قمنا بعمل أفضل بكثير. "نحن حقا رقم 1 هنا مرة أخرى، لذلك لدينا انخفاض بنسبة 37 في المائة في الحالات بشكل عام، وانخفاض بنسبة 5 في المائة في حالات الاستشفاء، وانخفاض بنسبة 50 في المائة تقريبا، على مدى الأسبوعين الماضيين، من حيث معدل الوفيات."

وقال روثرفورد الأسبوع الماضي إن معدل إيجابية الفيروس الفتاك "هوى مثل الصخرة"، حيث كان يحوم حول 1 في المائة.

وفي إشارة إلى هذا التقدم، لم تبلغ سلطات الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس أمس الأحد عن أي وفيات جديدة تتعلق بكوفيد-19. وعلى الرغم من أن المسؤولين حذروا من أن هذا الرقم ربما كان أقل من ذلك بسبب الإبلاغ عن التأخير في عطلات نهاية الأسبوع، إلا أنه لا يزال يمثل نقطة مضيئة، متوجا عدة أشهر من التقدم في مكافحة الفيروس المميت.