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‏المغرب: أكثر من 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 7:26 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 7:26 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 5 ملايين و107 آلاف و128 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 51889 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و21664 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4282269 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم 9.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المصنع في الهند، و2.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

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