ماني يتربع على عرش دوري أبطال أوروبا

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سجل ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدف التقدم لفريقه أمام فياريال، في اللقاء المقام على ملعب لا سيراميكا، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف يتخطى ماني الإنجاز التاريخي لديديه دروجبا، مهاجم تشيلسي السابق، وهو أكثر لاعب إفريقي سجل في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، حيث يملك السنغالي 15 هدفا فيما توقف دروجبا عند الهدف رقم 14.

وتجاوز ساديو ماني رقم دروجبا كأفضل هداف أفريقي في المسابقة الأوروبية بالأدوار الإقصائية.

وتشير النتيجة حتى الدقيقة 82 لتقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهذه النتيجة تؤهل الريدز للمباراة النهائية منتظرا الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي التي ستقام غدا الأربعاء.

ويتطلع فياريال لتحقيق الفوز بفارق أكبر من هدفين وذلك لضمان التأهل إلى نهائي دوري الأبطال لمواجهة الفائز من مباراة الغد بين مانشستر سيتي وريال مدريد.