كشفت تقارير إنجليزية أن نادي تشيلسي مهدد بالاستبعاد من المشاركة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم 2022/2023.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «تليجراف» البريطانية فإن على الإدارة الحالية لنادي تشيلسي تستعين عليها الانهاء من بيع أسهم النادي في موعد أقصاه 31 من مايو المقبل وإلا فالنادي لن يكون لديه القدرة على المشاركة في المنافسات المحلية الأوروبية الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هناك احتمالية استبعاد نادي تشيلسي أيضا من منافسات البريميرليج الموسم المقبل في حالة عدم بيع النادي قبل نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة من القلق داخل الحكومة البريطانية حيال فشل إتمام بيع النادي في الموعد المحدد لإنقاذ مستقبل النادي وضمان المشاركة في البطولات القادمة الموسم المقبل.

ويعاني نادي تشيلسي خلال الفترة الماضية بعد تم فرض عقوبات من قبل الحكومة البريطانية على الروسي رومان أبراموفيتش بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.