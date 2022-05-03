طالما كان الفن أحد الوسائل التعبيرية المهمة، خاصة في فترات الكوارث والحروب؛ لخلق حالة من المقاومة أو توثيق الأحداث وسرد ما يحدث على أرض الواقع، ويُعد رسم الجرافيتي على الجدران أحد الوسائل المستخدمة بقوة والتي ظهرت في احتجاجات مختلفة في أوروبا وأمريكا، ويظهر هذا الفن حاليا بقوة في أوكرانيا بالتزامن مع الحرب الجارية هناك.

يقول رومان هربرت، المحاضر في علوم الاتصال: "تدفعنا تجربة الحرب إلى تركيز الانتباه على المقاومة المسلحة، هذا ليس سوى جانب واحد، هناك أيضا جانب فني، كنت أرغب في الاقتراب من الفنانين وطرقهم في النظر إلى المقاومة، الفن مورد لا غنى عنه لحكي ما يحدث بلغة مغايرة"، لذلك قرر أن يتجول في مدينة لفيف التي استقبلت كثير من النازحين من أماكن أوكرانية مختلفة ويتحدث إلى الفنانين فيها، بحسب ما ورد في موقع ذا كونفيرزيشن.

تحدث هربرت عن دينيس ميلتن، البالغ من العمر 19 عاما، يحتفي هذا الشاب بالقوى الأوكرانية والمواطنيين، وكيف يمارسون حياتهم وسط هذا الدمار وسقوط الصواريخ، وإلى جوار عمله في لوحاته تلقى بعض الدورات التطوعية لتعلم الإسعافات الأولية والتدريب على القتال.

أما فيكتور كودين، فهو في الأساس مهندس معماري ومصمم ديكور، هرب من كييف إلى لفيف، ويعبر في لوحاته عن أشكال المنازل قبل القصف، ولوحات للملاجئ ومن السمات البارزة اهتمامه بظهور العلم الأوكراني في الرسومات ومقاومته للرياح.

كما سخر البعض أماكن مختلفة لعرض لوحات المقاومة والرسومات، مثل مارتا تروسيوك، مالكة معرض للفن التشكيلي، وتحاول ترتيب تضامن فناني المدينة لمواجهة الوضع الراهن، وإلى جانب هذه الأعمال يحاول الفنانون الأوكرانيون تنظيم سلسلة من الأحداث الثقافية للنازحين مثل الحفلات الموسيقية والمسارح ودور السينما والمعارض والعديد من الأحداث اليومية التي يمكن أن تساعدهم على الاسترخاء.