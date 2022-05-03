اندلاع حريق هائل داخل زرائب مواشي ببني محمد سلطان بالمنيا

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اندلع منذ قليل، حريق هائل بإحدى زرائب المواشي في أرض زراعية، بقرية بني محمد سلطان بمركز المنيا، ما أسفر عن خسائر مادية بسبب نفوق المواشي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا من عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق كبير داخل بعض الأراضي الزراعية دون معرفة الأسباب، وخسائر بالأراضي وبالأشجار والتهمت النيران العديد من رؤوس المواشي والأبقار والماعز.

على الفور انتقل لمحل الواقعة، ضابط الحماية المدينة وقوة أمنية من مركز الشرطة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده وجارٍ حصر التلفيات.

وتحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية للوقوف على أسباب الحريق.