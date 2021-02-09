شهد مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، انتحار أمين شرطة ضمن أفراد المركز، من خلال إطلاق طلقة نارية على نفسه داخل المركز.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بانتحار أمين شرطة يدعي "حسام. م. م"، يبلغ من العمر 44 عامًا، حيث إنه اطلق طلقة نارية على نفسه وأنهى حياته، نظرًا لخلافات عائلية.

وتم إيداع جثمانه بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ولإجراء فحص الطب الشرعي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.