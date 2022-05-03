يعتبر الشاي من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ويُعتقد أن شربه يوفر العديد من الفوائد الصحية، وفي بريطانيا وبعض الأجزاء الأخرى من العالم يشيع تناول الشاي مع الحليب، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت إضافة الحليب إلى الشاي توفر فوائد إضافية أو تتعارض بدلا من ذلك مع نشاط مركبات الشاي في الجسم.

ووجدت دراسة أجريت على أكثر من 1800 شخص بالغ في الصين، أن استهلاك الشاي والحليب مرتبطان بشكل مستقل بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الفم وأنه قد يكون لهما تأثير مفيد بشكل خاص عند تناولهما معًا، وفقا لما نشره موقع "هيلث لاين".

ولاحظت إحدى الدراسات التي أجريت على 16 امرأة بالغة أن شرب كوبين (500 مل) من الشاي الأسود العادي يزيد بشكل كبير من تدفق الدم، ما يمكن أن يساعد في تحسين وظائف القلب، مقارنة بمياه الشرب.

وفي حين أن عدة أنواع من الشاي قد توفر فوائد صحية، فإن الشاي الأخضر والأسود هو الأكثر بحثًا، وذلك لأن كلاهما مصنوع من أوراق نبات الكاميليا الصينية ولكنهما يخضعان لطرق معالجة مختلفة، ويحتوي النوعين على مركبات نباتية تسمى الفلافونويد، حيث تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة للمساعدة في مكافحة تلف الخلايا الكامن الناجم عن الجزيئات التفاعلية المعروفة باسم الجذور الحرة.

وتساهم المستويات العالية من الجذور الحرة في الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل أخرى، وعلى وجه التحديد الشاي الأخضر غني بمركبات الفلافونويد المسماة بمضادات الأكسدة، بينما الشاي الأسود يحتوي على كميات عالية من الثيفلافين.

وبسبب هذه المركبات ارتبط شرب الشاي الأخضر والأسود بانخفاض ضغط الدم، والتأثيرات المضادة للسرطان، وانخفاض مستويات الكوليسترول في كل من الدراسات الحيوانية والبشرية، ومن جانب آخر الحليب غني بالعناصر الغذائية، مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم، والتي تعتبر حيوية للنمو الأمثل وتكوين الجسم وصحة العظام، وقد تتداخل بروتينات الحليب مع مركبات الشاي عن وضعهم في إناء واحد.