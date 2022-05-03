 تركيا تعتزم توسيع برنامجها الخاص بإعادة السوريين إلى وطنهم - بوابة الشروق
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تركيا تعتزم توسيع برنامجها الخاص بإعادة السوريين إلى وطنهم

علم تركيا
علم تركيا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 4:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 4:10 م

تعتزم تركيا توسيع برنامجها الخاص بمساعدة السوريين على العودة إلى وطنهم، في ظل وجود مشاعر أكثر عدائية تجاه اللاجئين في البلاد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الاستعدادات جارية لتمكين مليون لاجئ من العودة طواعية إلى بلادهم.

وينصب التركيز بشكل خاص على إرسال اللاجئين إلى مناطق في شمال سوريا، حيث تسيطر أنقرة على مناطق حدودية.

وقال أردوغان إن هناك نحو 500 ألف سوري عادوا بالفعل إلى وطنهم.

وقد أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا إلى زيادة حدة الغضب تجاه السوريين الأجانب بشكل أساسي. وقد شهد العام الماضي شن هجمات عنيفة استهدفت السوريين ومنازلهم ومصالحهم التجارية في أنقرة.

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