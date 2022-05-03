عدد سكان ولاية كاليفورنيا يواصل التراجع وسط تأثيرات الجائحة وأنماط الهجرة

(د ب أ/ت ك أ)

واصل عدد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية الانخفاض، وذلك بعد تراجعه لأول مرة على الإطلاق خلال الجائحة، لكن هذا التراجع يُظهر علامات على التباطؤ، حسبما أفادت بيانات جديدة.

وانخفض عدد سكان الولاية بمقدار 117 ألفا و552 شخصا بين أول كانون الثاني/يناير 2021 و أول كانون الثاني/يناير 2022 ، ليصل إجمالي عدد السكان المقدر إلى 39 مليونا و185 ألفا و605، وفقا لتقديرات صدرت يوم الاثنين عن وزارة المالية بالولاية.

وبحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، يسلط هذا التراجع المستمر الضوء على تغير أنماط الهجرة وانخفاض معدلات المواليد وارتفاع عدد الوفيات بسبب الجائحة.

وظل النمو السكاني قويا في المقاطعات الداخلية بكل من سنترال فالي ومنطقة إنلاند إمباير في جنوب كاليفورنيا، لكن غالبية المقاطعات شهدت انخفاضا، حسبما تُظهر البيانات، بما في ذلك كل مقاطعة ساحلية باستثناء سان لويس أوبيسبو وسانتا باربرا وسانتا كروز.

وقالت وزارة المالية بالولاية في بيان إن "إضافة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 والسياسات الاتحادية التي تقيد الهجرة وزيادة الهجرة المحلية إلى الخارج أثرت بشكل أكبر على إجمالي عدد السكان".

وشهدت جميع مقاطعات كاليفورنيا الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان تراجعا سكانيا، حيث فقدت لوس أنجليس 70 ألفا و114 شخصا، وسان دييجو 1197 شخصا وفقدت أورانج سبعة آلاف و295 شخصا.