ارتفاع نسبة العجز التجاري في الهند خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة التجارة الهندية اليوم الثلاثاء أن الهند صدرت سلعا بقيمة 19ر38 مليار دولار في أبريل الماضي، بزيادة بنسبة 22ر24% مقارنة بـ 75ر30 مليار دولار العام الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن الواردات بلغت قيمتها 26ر58 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 55ر26% مقارنة بـ 04ر46 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2021.
وارتفعت واردات النفط بنسبة 81% لتصل إلى 5ر19 مليار دولار، حيث إنها تمثل 5ر33% من إجمالي الواردات.
وارتفعت صادرات المنتجات البترولية الهندية بنسبة 2ر113% لتصل إلى 73ر7 مليار دولار، في حين تراجعت صادرات المجوهرات بنسبة 2% خلال أبريل الماضي، في حين ارتفعت صادرات البضائع الإلكترونية بنسبة 64%.