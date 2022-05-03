ارتفاع نسبة العجز التجاري في الهند خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة التجارة الهندية اليوم الثلاثاء أن الهند صدرت سلعا بقيمة 19ر38 مليار دولار في أبريل الماضي، بزيادة بنسبة 22ر24% مقارنة بـ 75ر30 مليار دولار العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن الواردات بلغت قيمتها 26ر58 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 55ر26% مقارنة بـ 04ر46 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2021.

وارتفعت واردات النفط بنسبة 81% لتصل إلى 5ر19 مليار دولار، حيث إنها تمثل 5ر33% من إجمالي الواردات.

وارتفعت صادرات المنتجات البترولية الهندية بنسبة 2ر113% لتصل إلى 73ر7 مليار دولار، في حين تراجعت صادرات المجوهرات بنسبة 2% خلال أبريل الماضي، في حين ارتفعت صادرات البضائع الإلكترونية بنسبة 64%.