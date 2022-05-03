خبراء ينسفون قاعدة «8 ساعات» للنوم الصحى

دائما ما يتردد على مسامعنا أن على البالغين الحصول على ما لا يقل عن 8 ساعات من النوم يوميا للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية. إلا أن دراسة حديثة، نُشرت فى مجلة «Nature Aging»، توصلت إلى أن هناك أشخاصا قد ينامون عدد ساعات أقل ويشعرون بالراحة، وبالتالى فإن قاعدة «8 ساعات» ليست ثابتة. وفى الدراسة، قام علماء جامعة كامبريدج بتقييم عمليات مسح الدماغ لـ50 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عاما، ووجدوا أن بعض المشاركين يشعرون بالراحة والحيوية رغم أنهم ينامون 7 ساعات فقط، حسب «سكاى نيوز». وخلص الخبراء إلى أن تنظيم وقت النوم والاستيقاظ مبكرا هما أفضل الطرق للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية. وأضافوا: «يجب أن يحرص جميع البالغين على النوم 7 ساعات (على الأقل) كل ليلة».