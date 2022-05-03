قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه يجب أن يكون هناك نوع من السلوك الوقائي المتبع للحد من انتشار فيروس كورونا، لأن ذلك سيساعد كثيرًا في السيطرة على المرض.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «الأولى»، اليوم الثلاثاء، أن ارتداء الكمامات في التجمعات أو الأماكن العامة مهم، وهو سلوك متبع بشكل أكبر في دول جنوب شرق آسيا، مؤكدًا ضرورة غسل الأيدي بالصابون العادي، لأن ذلك يحد من انتشار مثل هذه الأمراض.

ونصح أي شخص مصاب بنزلات البرد وأعراضها الالتزام بالمنزل مدة ثلاثة أيام للحد من الأعراض أو حتى لا تحدث مضاعفات، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة.

وذكر أن عدد الملقحين كبير للغاية، فحصل حوالي 40 مليون مواطن على جرعتين، وأكثر من 30 مليون حصلوا على الجرعة الأولى، بالإضافة إلى من تلقوا الجرعة الثالثة ومن يسعون إلى جرعة رابعة، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء كبير للغاية من جميع أنواع اللقاحات.

وأوضح أن كل شخص يمكنه الحصول على جرعة رابعة من لقاح كورونا بعد فترة ستة أشهر من الجرعة الثالثة، مضيفًا أن الدولة توفر الجرعة الثالثة لفئات معينة، ومن يحتاجون إلى جرعة رابعة.

وأكد أن مصر لم ترصد أية مشكلات كبيرة نتيجة اللقاحات، ذاكرًا أن تجربة الدولة المصرية في جائحة كورونا فريدة وناجحة بكل مكوناتها، من مكون علمي وطبي وسياسي وإداري.



