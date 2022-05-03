قطر تدين بشدة هجوما استهدف بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

أعربت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف معسكرا لبعثة الاتحاد الأفريقي جنوبي الصومال، وأدى إلى سقوط قتلى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا.

وكانت جماعة الشباب المتشددة شنت هجوما استهدف قاعدة عسكرية لمهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بجنوب الصومال، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود من بوروندي المتمركزين هناك.

وتشهد الصومال، التي تقع في منطقة القرن الأفريقي، ويبلغ تعداد سكانها 16 مليون نسمة، أعمال عنف على يد حركة الشباب منذ أعوام.

ويذكر أن الاتحاد الأفريقي لديه 22 ألف جندي من بوروندي وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وجيبوني، متمركزين في الصومال.