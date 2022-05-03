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تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط 3 من قائدى السيارات بالجيزة لقيامهم بحركات استعراضية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بدأت الواقعة في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها قيام 3 من قائدى السيارات بحركات استعراضية خطرة والتسبب فى إزعاج المواطنين الأمر الذى قد يعرض حياتهم والمواطنين للخطر.

تمكنت القوة الأمنية من ضبطهم والتحفظ على السيارات، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد الترفيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم.