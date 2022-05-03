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عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد مشاهد لعادة غريبة في حفلات الزفاف بالسودان.
وأظهر الفيديو عريس وهو يجلد أصدقاءه في حفل زفافه، فالجلد بالسوط عادة لدى قبائل سودانية.