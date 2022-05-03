 العريس يجلد أصدقاءه.. عادة غريبة في حفلات الزفاف بالسودان (فيديو) - بوابة الشروق
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العريس يجلد أصدقاءه.. عادة غريبة في حفلات الزفاف بالسودان (فيديو)

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 6:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 7:13 م

عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد مشاهد لعادة غريبة في حفلات الزفاف بالسودان.

وأظهر الفيديو عريس وهو يجلد أصدقاءه في حفل زفافه، فالجلد بالسوط عادة لدى قبائل سودانية.

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