أفيسبا فوكوكا يكتسح طوكيو بخماسية بالدوري الياباني

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اكتسح فريق أفيسبا فوكوكا ضيفه إف سي طوكيو 5 / 1 اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الياباني لكرة القدم.

وتقدم أفيسبا عن طريق دايكي ميا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك طوكيو التعادل عبر كورو ماتسوكي في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 39 نجح يويا ياماجيشي في تسجيل الهدف الثاني لفوكوكا، قبل أن يسجل لوكيان الهدف الثالث في الدقيقة 48، وأضاف ياماجيشي الهدف الرابع في الدقيقة 62، فيما اختتم لوكيان الخماسية بتسجيل الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 72.

ورفع أفيسبا فوكوكا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن ،فيما تجمد رصيد طوكيو عند 18 نقطة.