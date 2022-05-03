ليبيا: القبض على 15 سجينا من الفارين من ‎سجن مليتة

أعلنت مديرية أمن السهل الغربي في ليبيا، إلقاء القبض على 15 سجيناً من الفارين من سجن مليتة، الواقع بين العجيلات وزوارة، اولذين هربوا بعد تمرد مسلح فجر أمس الاثنين.

وقالت المديرية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الثلاثاء، إنها شكلت فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين، حيث إن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة وبالفعل تمكن منتسبي المديرية من ضبط 15 من المساجين الفارين من مؤسسة مليتة.

وأكدت أن ذلك جاء "بناء على ما حصل فجر أمس الاثنين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل مليتة من واقعة تمرد مسلح للمساجين داخل المؤسسة والذي نتج عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي".

وتعهدت المديرية بمواصلة العمل لضبط باقي السجناء الفارين، داعية كل المواطنين، إلى التحلي بروح الوعي والمسؤولية بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بمديرية أمن السهل الغربي عن أية معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة.



