الفريق الانتقالي الكوري الجنوبي يكشف النقاب عن 110 مهام رئيسية تحت إدارة الرئيس المقبل

كشف الفريق الانتقالي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، النقاب عن 110 مهام سياسية رئيسية يتعين متابعتها في ظل حكومة الرئيس المقبل يون سيوك-يول، بما في ذلك تعزيز "ثوري" لقدرات الرد على التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وإلغاء سياسة التخلص التدريجي من الطاقة النووية.

وقال الفريق الانتقالي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن "المهام تهدف إلى تحقيق 6 أهداف أوسع، تخطط الحكومة القادمة لتحقيقها في ظل الرؤية الإدارية لجمهورية كوريا التي تقفز للأمام من جديد أمة شعبية ذات رخاء مشترك".

وأشار إلى أن الأهداف الستة هي إقامة دولة قوية تستعيد المنطق السليم، اقتصاد ديناميكي يقوده الشعب وتدعمه الحكومة، ومجتمع يسعد فيه الجميع، ومستقبل جريء من خلال الحرية والإبداع، وأمة عالمية رائدة تساهم في الحرية والسلام والازدهار، وعصر المحليات الذي يتمتع فيه الجميع بالعيش في أي مكان في جمهورية كوريا.

وأوضح أن مهام السياسة الخارجية والأمن تشمل متابعة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وتطبيع العلاقات بين الكوريتين، وتعزيز التحالف العسكري الكوري الأمريكي.