دراسة: المشى السريع يبطئ الشيخوخة

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن المشى «الرياضى» من شأنه أن يؤخر عملية الشيخوخة. وقد اعتمدت الدراسة على عينة كبيرة شملت بيانات وراثية لـ405981 بريطانيا للتوصل إلى هذا الاستنتاج.

وأشارت الدراسة إلى أن الممارسة المنتظمة للمشى السريع ستتيح لرجل يبلغ من العمر 56 عاما، أن يكون لديه شرايين رجل بعمر الأربعين، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك».

ويقدر العلماء مفهوم المشى السريع، بسرعة تبلغ نحو 6 كلم فى الساعة.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن استخدام البيانات الجينية للمشاركين سمح بإظهار أن المشى السريع يؤدى إلى عمر بيولوجى أصغر، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

من الناحية العملية، اقترح الباحثون اعتماد المشى الرياضى للوصول إلى العمل أو خلال التنقلات اليومية. ففى العام 2019، أثبت الفريق البريطانى أن المشى السريع «لمدة عشر دقائق فقط فى اليوم يزيد من متوسط ​​العمر المتوقع بما يصل إلى عشرين عاما مقارنة بمن يمشى بشكل طبيعى أو ببطء».

ولفت الباحثون إلى أنه من المفضل اعتماد حياة رياضية منذ الصغر، لكنهم شددوا على أنه لم يفت الأوان أبدا للبدء بممارسة الرياضة والمشى السريع مهما تقدمنا فى العمر.