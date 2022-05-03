رايو فاليكانو يعلق آماله في البقاء على عودة فالكاو

سجل المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو هدفا أنقذ به فريقه رايو فايكانو من الهزيمة، وخطف له نقطة في الجولة المنتهية من الليجا، وهو رابع هدف يحرزه بعد عودته من الإصابة التي استمرت شهرين، ليحمل أنباء سعيدة للفريق.

وتعرض اللاعب لسلسلة من الإصابات المتتالية هذا الموسم، ما تسبب في إبعاده عن الفريق خلال 11 مباراة هذا الموسم، وشارك في 21 مباراة، 8 منها كأساسي بإجمالي 782 دقيقة لعب.

ومن بين الأهداف الستة التي سجلها فالكاو طوال الموسم، كانت أربعة بعد نزوله إلى الملعب من على مقاعد البدلاء، وجميعها باستثناء هدف واحد فقط أحرزه في ملعب سانتياجو برنابيو، كانت تساوي نقاطا لرايو فايكانو.

وكان آخر هدف حمل توقيع فالكاو قد جاء الأسبوع الماضي في شباك ريال سوسيداد حين دخل أرضية الملعب في الدقيقة 77، وفي أول لعبة يشترك فيها من كرة ارتدت من القائم، تابعها الكولومبي ليدرك التعادل لفايكانو ويمنحه نقطة ثمينة في صراع البقاء بالليجا.

ويحتل فايكانو المركز 11 في المسابقة برصيد 41 نقطة.