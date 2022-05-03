الجيش اليمني: مقتل جندي وإصابة آخر في قصف مدفعي للحوثيين بالجوف

لقى جندي يمني مصرعه وأصيب آخر؛ جراء قصف مدفعي لميليشيا الحوثي استهدف موقعا عسكريا لقوات الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني - وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أن ميليشيا الحوثي استهدفت موقعا عسكريا لقوات الجيش في جبهة الجدافر شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف بقذيفة، أودت بحياة جندي وإصابة آخر، وذلك ضمن خروقات الميليشيا المتصاعدة للهدنة الأممية المعلنة مطلع شهر أبريل الماضي.

وأضاف المركز أن قوات الجيش اليمني أسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها باتجاه المواقع العسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي تواصل بشكل يومي هجماتها على مواقع الجيش، وتقوم بدفع العربات والدبابات إلى الخطوط الأمامية واستحداث الخنادق، مستغلة الهدنة الإنسانية التي بدأت، مطلع أبريل الماضي.