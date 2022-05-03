مدير عام هيونداي الإمارات: %30 نمو سوق السيارات في الإمارات 2021

أكد سليمان الزبن، مدير عام "هيونداي الإمارات"، نائب رئيس مجموعة قطاع السيارات في أبوظبي، وعضو مجلس إدارة مجموعة عمل وكالات السيارات في دبي، أن أداء قطاع السيارات في الإمارات مقارنة بالأسواق المجاورة كان أفضل كثيراً، حيث إن المبادرات التي أطلقتها الحكومة والتحفيزات الحكومية حسنت من الأداء.

وقال الزبن، لصحيفة "البيان" الإماراتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن نتائج العام الماضي فاقت التوقعات، حيث نما السوق بنسبة وصلت إلى 30% مقارنة بعام 2020، وحقق السوق مبيعات وصلت إلى 200 ألف سيارة مقارنة بـ150 ألف سيارة في 2020، متوقعاً أن يشهد السوق قفزة قوية في المبيعات خلال 2022.

وأضاف: "بالنسبة لهيونداي، حققنا نمواً بنسبة 51% في عام 2021 مقارنة بعام 2020 وكانت هذه السنة نقطة انطلاق لسيارات "جينيسيس" الفارهة، والتي رسخت أقدامها بقوة في السوق الإماراتي والطلب عليها كان كبيراً، لذلك سرعنا بخطوات استثمارية في السوق الإماراتي".

وأشار إلى اعتزامهم افتتاح أول معرضين لـ "جينيسيس" في سوق الإمارات بسبب المؤشرات القوية للسوق، مضيفا أن النمو الذي حققناه في يناير 2022 بلغ 10% مقارنة بعام 2021، مؤكداً أن إكسبو كان له زخم كبير وتأثير إيجابي على القطاع وما بعد إكسبو سيكون أفضل كثيراً.

وحول حصة "هيونداي" في السوق الإماراتية، قال "إنها تشكل 5 % من السوق، ونحن من خمسة لاعبين أساسيين في السوق ونستهدف الوصول إلى 10 %"، لافتاً إلى أن "تويوتا" تأتي في المركز الأول و"نيسان" الثانية و"ميتسوبيشي" الثالث و"هيونداي" تحتل المركز الرابع.

وأكد أن هناك طفرة كبيرة حدثت في قطاع السيارات بعد عام 2015 من حيث أنظمة الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والسيارات المتصلة وغيرها من الأشياء.

وأضاف: "نجد الآن بين كل 3 يشترون سيارة أحدهم يشتري كهربائية في الإمارات، وهذا بفضل التوجهات الحكومية والتحفيزات التي تطلق حتى من القطاعات البنكية لشراء سيارات كهربائية صديقة للبيئة واستبدال السيارات الحكومية إلى سيارات صديقة للبيئة وكذلك قطاع النقل العام تحدد له أن ينتقل بالكامل إلى قطاع صديق للبيئة بحلول 2027، فهذه كلها محفزات للقطاع المحلي".