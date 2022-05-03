حرصت 8 سيدات من العاملات بالخط الساخن 125 والخاص باستقبال شكاوى المواطنين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على النزول للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لاستقبال شكاوى أكثر من 5 مليون مواطن بجمع مراكز وقرى محافظة سوهاج.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أن سيدات الخط الساخن 125 حريصين على الاستمرار بالعمل خلال فترة الإجازات.

كما أنه تواجد أيضا سيدات بالعدادات مسبقة الدفع؛ لشحن وتهيئة العدادات خلال فترة العيد، وكذلك سيدات من العاملات بالتشغيل والصيانة بمحطات رفع الصرف الصحي؛ لنقل رسالة واضحة لجميع مواطني محافظة سوهاج على دور جميع العاملين بالشركة الاستمرار في العمل لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وتقديم جميع الخدمات للمواطنين على مدار 24 ساعة.

وأوضح محمد علي مدير الخط الساخن أنه يتم استقبال شكاوي المواطنين على مدار الساعة من خلال الرقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg، وأن هذه الشكاوى تتنوع ما بين شكاوى مياه الشرب، وتشمل كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق، وكذلك شكاوى الصرف الصحى والتى تشمل كسر ماسورة وطفح صرف صحي، وطلب سيارة كسح وغطاء بالوعة وكذلك الشكاوى المحاسبية.