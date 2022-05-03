تايوان في المركز الـ38 بمؤشر مراسلون بلا حدود لـ حرية الصحافة العالمية

ذكرت صحيفة "فوكوس" الإخبارية، أن تايوان جاءت في المركز الـ38، ضمن أحدث نتائج لمؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" بشأن "حرية الصحافة العالمية"، والذي صدرت نتائجه اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من تقدم تايوان بواقع خمسة مراكز على المؤشر، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه يجب القيام بالمزيد من أجل معالجة بيئة العمل "السامة" للصحفيين في البلاد.

وجاءت تايوان في المركز الرابع بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بعد نيوزيلندا (التي جاءت في المركز الـ11) وتيمور الشرقية (في المركز الـ17) وبوتان (في المركز الـ33)، ولكنها كانت متقدمة على أستراليا (في المركز الـ39) وكوريا الجنوبية (في المركز الـ43).

كما جاءت تايوان ضمن 40 دولة تم إدراجها على المؤشر بوصفها أنها لديها بيئة إعلامية "مرضية".

وفي الوقت نفسه، ذهبت المراكز الثلاثة الأولى على المؤشر للنرويج والدنمارك والسويد، على التوالي، حيث وصفت دول الشمال الثلاث بأنها لديها بيئة إعلامية "جيدة".