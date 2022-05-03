وسائل إعلام فرنسية: اتصال هاتفي بين ماكرون وبوتين استمر لأكثر من ساعتين

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أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، فإن الاتصال الهاتفي بين ماكرون وبوتين استمر لأكثر من ساعتين.