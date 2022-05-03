الحكومة الكورية تتوقع استمرار الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة

قال هونج نام كي، نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية، إن الأسعار في الدول المتقدمة الرئيسية تواصل الحفاظ على مستوى مرتفع وغير مسبوق، كنتيجة لطول فترة الحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها من العوامل.

وأفادت شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن المسؤول الكوري الجنوبي توقع في تصريحاته التي أدلى بها أثناء اجتماع عقد اليوم في سول للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، أن يستمر ضغط ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن نسبة ارتفاع أسعار المستهلك بلغت 8ر4% في أبريل الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر من عام 2008، وهو ما يدعو الحكومة إلى النظر بجدية إلى هذه التطورات.

وأضاف أن مستوى ارتفاع الأسعار كان مستقرا فيما بين 4ر0% و5ر0% سنويا خلال عامي 2019 و2020، ثم أقل من 2% حتى النصف الأول من العام الماضي، إلا أنه ظل يواجه ضغوطا قوية محليا وخارجيا هذه الأيام لأسباب عديدة، بما في ذلك ضعف سلاسل الإمدادات الدولية، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد هونج، على أن استقرار الأسعار، خاصة أسعار السلع التي يحتاجها المواطنون العاديون، يعتبر أولوية قصوى، وهو ما يوجب تكثيف التعاون الثلاثي بين الأسر والشركات والحكومة من أجل التغلب على أزمة الأسعار الحالية.