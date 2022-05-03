جونسون يعترف أن بريطانيا كان يمكن أن تستقبل اللاجئين الأوكرانيين بصورة أسرع

اعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بريطانيا كان يمكن أن تتعامل بصورة أسرع لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، في ظل انتقادات واسعة النطاق للتأخر في توفير أماكن أمنة للاجئين.

ونقلت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية عن جونسون القول إن "أعدادا كبيرة" من الفارين من الحرب يأتون لبريطانيا الآن.

ودافع جونسون في لقاء ببرنامج "جود مورنيج بريطانيا" عن جهود الحكومة الحالية، بعدما تم سؤاله عن سبب جعل بريطانيا الأمور أصعب بالنسبة للاجئين مقارنة بدول أوروبية أخرى.

وقال: "حسنا، لقد قمنا بالكثير لمساعدة النساء والأطفال الأوكرانيين في المنطقة، ولكننا نرى الآن أعدادا كبيرة تأتي إلى المملكة المتحدة".

وأضاف: "حتى الآن، تم إصدار 86 ألف تأشيرة و27 ألف لاجئ أصبحوا متواجدين بالفعل هنا، وأنا أريد أن أقول شكرا، 27 ألف عدد كبير وهو يرتفع بسرعة، وأنا أريد أن أعرب عن امتناني لجميع من ساعدوا في الاعتناء بالأوكرانيين".

وأوضح: "هل كان يمكن أن نقوم بالأمور بصورة أسرع؟ نعم، ربما كان يمكننا ذلك".

ولدى سؤاله حول سبب عدم سماح بريطانيا لأوكرانيين بالسفر إلى بريطانيا بدون تأشيرة، قال جونسون إنه في وقت الحرب، بعض الأشخاص قد "يدعون" أنهم لاجئون.

وأضاف: "من المهم حماية النظام ممن قد يسيئون استخدامه".