رئيس الوزراء الياباني يوقع 3 اتفاقيات مع نظيره التايلاندي

التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بنظيره التايلاندي برايوث تشان أوشا، أمس الاثنين؛ لإجراء مباحثات بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية والجيو سياسية، بما في ذلك الاضطرابات في ميانمار والحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" أن رئيسي الوزراء شهدا توقيع ثلاث اتفاقيات تتضمن التعاون المالي ونقل المعدات الدفاعية والتكنولوجيا ودعم الاستجابة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا.

ويذكر أن كيشيدا يقوم بجولة تشمل خمس دول، حيث زار في وقت سابق إندونيسيا وفيتنام، وسوف يتوجه إلى إيطاليا والمملكة المتحدة بعد تايلاند.

وتعتبر اليابان منذ وقت طويل مستثمرا اقتصاديا كبيرا في تايلاند، وقال برايوث في مؤتمر صحفي بعد لقاء كيشيدا إن الدولتين تعدان خطة استراتيجية لمدة خمسة أعوام لشراكة اقتصادية.

وأعرب عن سعادته هو وكيشيدا "بالتعاون الوثيق في مجال الدفاع والأمن بين الدولتين" ولكن لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وهيمت الحرب في أوكرانيا على مباحثات كيشيدا خلال جولته، وأعرب هو وبرايوث عن قلقهما بشأن تصعيد التوترات، وحثا على إنهاء جميع الأعمال العدائية.



