هونج كونج تعجل بإجراءات إعادة الفتح مع تراجع أعداد إصابات كورونا

تعمل هونج كونج حاليا على التعجيل بخططها المتعلقة بإعادة الفتح، في ظل تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تعمل على تخفيف قواعد ارتداء الكمامات والسماح بإعادة فتح المزيد من الأماكن الترفيهية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن أحدث الإجراءات تعني أن الأشخاص لن يضطروا بعد الآن إلى ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المفتوحة، كما أنها ستسمح بإعادة فتح الشواطئ وحمامات السباحة بداية من الخامس من مايو.

كما سيتم بعد مرور أسبوعين، أي في 19 من مايو، مد فترة تناول الطعام داخل المطاعم حتى منتصف الليل، بينما ستتمكن الحانات من العمل حتى الساعة الثانية صباحا، بحسب ما قالته الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في بيان لها اليوم الثلاثاء.

ويأتي التعجيل في إجراءات إعادة الفتح، في ظل انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ثلاثة أرقام، بعد أن كانت الاعداد قد وصلت إلى ذروتها وسجلت أكثر من 50 ألف حالة أثناء تفشي موجة "أوميكرون" في وقت سابق من هذا العام.