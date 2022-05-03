يوروستات: تراجع قياسي لمعدل البطالة بمنطقة اليورو في مارس

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروسات"، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بواقع 1ر0 نقطة مئوية في شهر مارس الماضي إلى 3ر6%، أدنى معدل منذ إطلاق اليورو.

وشهدت الأسواق الأوروبية تراجعا في معدلات البطالة على مدار الأشهر السبعة الماضية، حيث يتواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

وجاء معدل البطالة لشهر مارس متوافقا مع توقعات المحللين.

وجرى تعديل معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر فبراير الماضي، من 8ر6% إلى 9ر6%، مقارنة بـ2ر8% في نفس الشهر من عام 2021.

وعلى أساس شهري، تراجعت أعداد العاطلين في منطقة اليورو بواقع 76 ألفا، لتصل إلى 11.27 مليون، في مارس.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأرقام بواقع 93ر1 مليون مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

ووصل معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة إلى ذروتها في عام 2013، في أعقاب أزمة الديون، حيث وصل المعدل إلى 12%.