إسرائيل: افتتاح أول بنك للدم مضاد للصواريخ والزلازل

أعلنت مؤسسة "نجمة داوود الحمراء" لخدمات الإسعاف في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، افتتتاح أول بنك للدم تحت الأرض، مضاد للصواريخ والزلازل.

وقال متحدث إنه أقيمت مراسم افتتاح بنك الدم في مدينة "الرملة"، مساء أمس الاثنين، ولكن من المتوقع افتتاحه رسميا في وقت لاحق العام الجاري.

ونقل بيان للمنظمة عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج قوله: "إن الحصول على نقل دم-هدية الحياة التي لا عوض عنها- من شخص غريب تماما هو تذكير قوي بأننا نحيا حياة واحدة، ونتنفس نسيج الإنسانية، الذي يكفله هذا المركز الرائع".

وأوضح البيان، أنه جرى تصميم "مركز ماركوس لخدمات الدم" من أجل "حماية احتياطيات الدم الاستراتيجية في إسرائيل، من الهجمات الصاروخية، والكيميائية والبيولوجية، ومن الزلازل".

ويتكون المركز من ستة طوابق، ثلاثة منها تحت الأرض. وكانت جمعية "الأصدقاء الأمريكيون لمؤسسة نجمة داوود الحمراء مسؤولة في البداية عن تحمل تكاليف المشروع، والتي بلغت حوالي 135 مليون دولار.

وبحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، يمكن تخزين حوالي نصف مليون عينة دم في المنشأة الجديدة.