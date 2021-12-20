صحيفة سعودية: المملكة تسعى لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن المملكة تسعى لتعزيز الاستقرار والسلام والأمان في المنطقة، وتوفير حياة كريمة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، وقدمت ملحمة إنسانية في إغاثة اليمنيين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "بلدا آمنا" - أن السعودية في العقود الماضية مرت بأحداث إقليمية عدة، وواجهت ومازالت خصوما يتربصون بها ويحيكون مؤامرات متواصلة، للإضرار بها وضرب أمنها واستقرارها، لكن المملكة بثقلها ورزانة موقفها وبعد نظرها تحولت إلى محطة رئيسية لزعماء العالم وقياداته.

وأشارت إلى أن المملكة خاضت حربا عادلة لنصرة أشقائها في اليمن، وخرجت سالمة من معركتها مع الإرهاب، ووقفت سورا منيعا أمام طيش زعماء إقليميين وأصبحت أكثر قوة وتماسكا ضد التهديدات والمخاطر.