أعلنت مصادر مطلعة كورية جنوبية اليوم الثلاثاء أن سول وواشنطن تعتزمان بدء مناورات مشتركة منتظمة للقوات الجوية الأسبوع المقبل، في خطوة أخرى لتسليط الضوء على موقفهما الدفاعي خاصة ضد التهديدات الصاروخية المتطورة من كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المصادر، قولها "إنه من المقرر أن يبدأ الحليفان تدريبا جويا يمتد لأسبوعين يوم الاثنين المقبل عشية تنصيب الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، الذي تعهد بتعزيز التحالف الأمني بين سول وواشنطن تحت شعار "السلام من خلال القوة".

وأضاف مصدر طلب عدم الكشف عن هويته "القوتان الجويتان تخططان لبدء التدريب لمدة أسبوعين بنفس نطاق التدريبات السابقة".

ويعد التدريب القادم هو نسخة مصغرة من مناورة "ماكس ثاندر" واسعة النطاق التي نظمتها البلدان في الماضي من خلال تعبئة هائلة للأصول الجوية والأعضاء المشاركين.

وتكثف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مؤخرا تنسيقهما الأمني في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ، بما يشمل صاروخا باليستيا عابرا للقارات (ICBM) في 24 مارس الماضي.