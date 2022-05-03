صحة أسوان: استقرار حالة الـ 14 مصابا بالتسمم بسبب وجبة كشري

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أكد الدكتور إيهاب حفني وكيل صحة أسوان، استقرار الحالة الصحية لـ 14 مصابا بالتسمم بعد تناولهم وجبة كشري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المصابين وصلوا للمستشفى وعليهم أعراض القيء والإسهال، وتم تقديم العلاج المناسب حتى استقرت حالتهم، مؤكدًا خروجهم خلال ساعات من المستشفى.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو بنقل 14 مصابًا بالتسمم إثر تناولهم لوجبة كشري إلى مستشفى إدفو العام.

وانتقلت القيادات الأمنية وقيادات الصحة إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصابين، والذين تم وضعهم تحت الملاحظة الصحية لحين تحسن حالتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.